Un accident de personne retarde de nombreux trains en gare Saint-Lazare

Le trafic est perturbé entre Paris Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie dans les deux sens via Conflans Sainte-Honorine, et entre Paris Saint-Lazare et Gisors dans les deux sens jusqu'à 15h00. Les trains en direction de la Normandie sont également impactés par ce drame. Un accident de personne est survenu dans le secteur de La Frette - Montigny.

Les pompiers du Val d'Oise sont intervenus aux alentours de 11h35 ce mercredi 3 août. Ils ont évacué la personne décédée après avoir heurté un train en gare de La Frette-Montigny.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les policiers du Val d'Oise sont également sur place. Une enquête de police est en cours, précise la SNCF.