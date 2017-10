Un accident entre plusieurs poids-lourds provoque d'importants bouchons sur la nationale 10 en Haute-Gironde

La RN10 est coupée en direction d'Angoulême à cause d'un accident entre 6 poids-lourds au moins. L'accident provoque 5 kilomètres de bouchon. Il s'est produit vers 10h30 ce mercredi matin au niveau de Marsas, au nord de Saint-André de Cubzac.

Un accident impliquant au moins 6 poids-lourds provoque de gros embouteillages ce mercredi matin sur la naitonale 10. Envrion 5 kilomètres de bouchons cumulés à 11h. Il s'est produit sous le pont de Marsas qui enjambe la nationale 10 en direction d'Angoulême.

Les secours sont sur place ce mercredi matin. La nationale 10 est momentanément interdite à la circulation. On ignore pour l'instant le bilan matériel et humain. Il y aurait au moins six personnes blessées selon les pompiers.