Un accident entre un train et deux voitures sur le passage à niveau de Coustellet

Coustellet, Maubec, France

Un accident a eu lieu ce matin entre un train et deux voitures entre Coustellet et Le Petit Palais dans le secteur de Cavaillon. Le TER de la ligne Avignon - Miramas a percuté deux véhicules sur un passage à niveau. L'accident a eu lieu près de la D900 au passage à niveau 15 de Cavaillon. L'accident n'a pas fait de blessé. Les pompiers sont intervenus, mais les deux conducteurs étaient sortis de leurs voitures. Dans le train, la conductrice, le contrôleur et les passagers ne sont pas blessés malgré le freinage violent. Une cellule psychologique est ouverte.

Le premier conducteur aurait foncé dans la barrière du passage à niveau

D'après la police vauclusienne en charge de l'enquête, la première voiture aurait foncé dans la barrière du passage à niveau et la deuxième lui a foncé dedans. Les deux véhicules se sont ainsi retrouvés sur les rails. Ils auraient eu le temps de sortir de leurs voitures avant l'arrivée du train ce qui explique l'absence de blessures. De son côté la SNCF assure que la barrière était baissée et qu'un signal lumineux indiquait le passage d'un train en cours.

Le trafic SNCF est interrompu sur la ligne TER Avignon-Cavaillon jusqu'à 14 heures. La SNCF commande des bus de substitution. En revanche, les trains circulent entre Cavaillon et Miramas. Les trains circulent sans problème sur la ligne TER Avignon-Miramas qui passe par Arles.