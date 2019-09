Un accident matériel provoque une heure de bouchons sur l'agglomération de Tours

Tours, France

Un accident matériel impliquant deux véhicules, et survenu vers 7h45 sur la rocade de Tours au niveau de la sortie Savonnières/LaGloriette, a provoqué de gros embouteillages dans la Métropole de Tours ce mardi matin. C'est la pluie qui est à l'origine de cet accrochage. On comptait jusqu'à 1 heure de bouchons, et il était même impossible d'accéder à la rocade en moins de 45 minutes depuis le lycée agricole de Fondettes, tellement les axes étaient saturés. Selon la Police, un véhicule en panne a aussi accentué le phénomène.

Les difficultés de circulation ont été enregistrées de la Membrolle-sur-Choisille à la route de Savonnières dans le sens nord sud, et du lycée Jean Monnet à Joué-les-Tours jusqu'à la route de Savonnières dans l'autre sens. Le retour à la normale a eu lieu vers 10h.