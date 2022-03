Un accord signé pour "assurer la pérennité" des petites lignes de trains en Pays-de-la-Loire

Alors que les prix du carburant explosent, l'Etat et la région Pays-de-la-Loire veulent montrer leur engagement dans le ferroviaire. Notamment dans la rénovation des lignes de trains dites "de proximité", comme la ligne Alençon-Le Mans. Ce mercredi 9 mars au Mans, le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebbari a donc signé un nouveau protocole avec le vice-président de la région Roch Brancour. Il permettra notamment de mieux répartir les financements de ce type de travaux entre la région et l'Etat, via la SNCF.

550 millions d'euros investis en Pays-de-la-Loire, 6 milliards au niveau national

Avec cet accord, l'Etat et la région essaient d'avoir une vision à long terme du ferroviaire. "L'objectif, c'est d'arrêter de faire des travaux d'urgence pour se dire qu'on gagné deux ans, trois ans", explique le ministre délégué aux transports Jean-Baptiste Djebbari. "Mais bien d'assurer la pérennité de ces petites lignes ferroviaires et donc d'investir sur dix ans, pour une durée d'exploitation qui sera de l'ordre de 30 à 40 ans." 550 millions d'euros ont pour l'instant été investis par l'Etat en Pays-de-la-Loire selon le ministre, et six milliards dans tout le pays.

Les signataires du protocole : Christophe Huau pour la SNCF, Jean-Baptiste Djebbari pour l'Etat, Roch Brancour pour la région Pays-de-la-Loire. © Radio France - Solène Gardré

En Sarthe, ce protocole concernera la ligne Alençon-Le Mans, vétuste depuis plusieurs années. "On aura d'ici trois, quatre, cinq ans une nouvelle opération de régénération de cette ligne à mener", précise Christophe Huau, délégué territorial de la SNCF. "Vous enlevez le ballast et les voies et vous remettez les équipements qui sont neufs." La prise en charge du coût des travaux est désormais clarifiée via le protocole : ce sera l'Etat qui paiera les travaux de cette ligne.