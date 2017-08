Un adolescent de 17 ans en conduite accompagnée contrôlé à 180 km/h

Sur l'A8 dans le Var ce vendredi soir, un très jeune conducteur aurait profité du sommeil de sa mère pour accélérer. Ses trois frères et sœurs se trouvaient à l'arrière. Le permis de la maman a été retiré sur le champ.

Une Citroen C3 Picasso qui roule à 180 km/h au lieu de 110 au début du week-end, ça n'a pas trop étonné les gendarmes du peloton de St Maximin. Mais quand les militaires l'interceptent à Pourcieux sur l'autoroute A8, ils découvrent au volant un adolescent de 17 ans. Le jeune leur explique qu'il a profité que sa maman s'endorme à ses côtés pour accélérer.

On a peut-être évité un drame"- un gendarme

Il dit aussi avoir été surpris par la vitesse car il roulait sur une descente vers Aix en Provence. "Il a pris un énorme risque et on a peut-être évité un drame" raconte un gendarme. En effet, il y avait à l'arrière du monospace les autres enfants, trois frères et soeurs.

La mère et le fils bientôt devant un tribunal de police

Cette famille originaire de l'agglomération grenobloise rentrait de vacances. Mais elle a dû attendre que des proches viennent les chercher pour rentrer en Isère. Impossible d'aller plus loin : le permis de conduite de la maman a été retiré sur le champ et le livret d'apprentissage du jeune conducteur a été retenu par les forces de l'ordre. Le code de la route prévoit que l'accompagnant est responsable de la conduite de l'apprenti. Mère et fils seront donc convoqués dans les prochaines semaines devant un tribunal de police.