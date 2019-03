Indre, France

Au bord d'un étang à Velles, au nord de Châteauroux, le long d'un sentier en pleine forêt, un petit panneau est planté. C'est ici où Grégoire peut garer le camping-car : "J’ai pratiquement fait que du sauvage. En moyenne, je devais tourner une heure et demie par jour. En plus, j’avais la boule au ventre. Est-ce que je gêne quelqu’un ? Est-ce que je vais me faire déloger la nuit ?"

Un Airbnb pour les camping-cars lancé par un berrichon. © Radio France - Victor Vasseur

Ce chef d'entreprise part d'un constat : dans l'Indre, plus de 75% du territoire appartiennent à des agriculteurs : "Il y a des milliers d’emplacements avec des jolies vues dans l’Indre. Le but pour le camping-car, c’est de faire comme du camping sauvage sauf qu’il a la bénédiction du propriétaire et en même temps l’agriculteur va retirer un revenu de cette location" assure ce fils d’agriculteur, natif de Coings dans l'Indre.

Ecoutez Grégoire Popineau, le fondateur de l'application Park and view Copier

On est pas dans une Fuego mais en camping-car tout terrain. © Radio France - Victor Vasseur

250 emplacements proposés

Certains emplacements seront gratuits, d'autres coûteront jusqu'à 25 euros. 250 agriculteurs sont prêts à participer, dont la moitié dans l'Indre, comme Charlotte. Elle possède 200 hectares de champs et de forêts autour de chez elle : "C’est sûr, ce ne sera pas des sommes monstrueuses. Mais 15 euros plus 15 euros, si on multiplie avec le nombre d’emplacement. Finalement, sans faire grand-chose, à la fin de l’année, _cela apporte un peu de confort et une amélioration des revenus_. Pour moi, c’est important ce genre de démarche."

Charlotte, agricultrice à Velles, au côté de Grégoire. © Radio France - Victor Vasseur

Le créateur de Park and view voit grand : il espère une application mondiale, disponible en 15 langues dans les prochaines années.