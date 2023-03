Un Airbus d'Air-France nommé "Grasse"

Air France poursuit le renouvellement de sa flotte et l’intégration d’appareils "de nouvelle génération, plus économes et plus respectueux de l’environnement" explique la compagnie aérienne. D’ici 2030, ces appareils représenteront 70 % de la flotte d’Air France contre 7 % actuellement.

Avant Grasse, il y avait déjà eu Cannes et Nice

La compagnie a franchi, ce jeudi 30 mars, un cap symbolique en accueillant son 20ème Airbus A220300, dernier fleuron de sa flotte moyen-courrier. L’appareil arbore à l’avant du fuselage son nom de baptême, "Grasse", rendant ainsi hommage à cette commune des Alpes-Maritimes mondialement connue pour son industrie du parfum et des arômes.

IIl effectuera son premier vol commercial le 1er avril prochain, en s’envolant vers Genève.

Avant 'Grasse", Air France a baptisé ses Airbus A220 précédents du nom de "Cannes" ou encore "Nice".