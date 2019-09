Un aller-retour quotidien en LGV entre Arcachon et Paris à partir du 15 décembre

Arcachon, France

C'est Gwendoline Cazenave la directrice de l'axe atlantique du TGV qui l'a officialisé via un courrier adressé au président du collectif d'usagers du Bassin. Il y aura donc à compter du 15 décembre, un A/R quotidien direct en LGV entre Arcachon et Paris. Départ d'Arcachon à 5h48, arrêt à Facture-Biganos à 6h08 et arrivée à Paris à 8h42. Et dans l'autre sens : départ de Paris à 18h19, arrêt à Facture-Biganos à 21h07 et arrivée à Arcachon à 21h48.

Le collectif d'usagers se dit "en partie satisfait" car il militait pour deux A/R quotidiens.