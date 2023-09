Un aller-retour Tours-Paris en TGV le week-end peut coûter jusqu'à 10% d'un SMIC

Les représentants de l'association d'usagers de la ligne TGV Tours-Paris vont bientôt être reçus au ministère des Transports. Ils ont reçu un courrier leur proposant de fixer un rendez-vous pour évoquer la dégradation du service sur la ligne ferroviaire entre la Touraine et la capitale. Une dégradation constatée, une fois de plus, ce dimanche, avec des retards de plusieurs heures, pour de nombreux TGV, suite à une panne électrique près de Massy, en Ile-de-France.

Tours-Paris est la deuxième ligne la plus chère de France au kilomètre

Pour le président de l'association des usagers du TGV Tours-Paris, le plus préoccupant est que ce service souvent défaillant est payé au prix fort par les clients. "La ligne TGV pour Paris est la deuxième ligne la plus chère de France après Paris-Bruxelles, d'après une enquête de Que Choisir de 2023, souligne David Charretier. Si vous deviez partir en week-end la semaine prochaine entre Tours et Paris, vous allez dépenser 10 % du Smic, 138 euros aller-retour en seconde classe. Ce tarif est totalement injustifié". D'autant plus injustifié quand on le compare à un trajet d'une longueur comparable, comme Paris-Lille. "Un Paris-Tours c'est 0,26 euro du kilomètre. Un Paris-Lille c'est 0,16 euro, toujours selon la même enquête de Que choisir ?".

Même la carte Avantage présente moins d'intérêt qu'avant. Cette carte dont l'achat coûte 40 euros permet d'avoir un tarif préférentiel le week-end, mais le prix du voyage a augmenté depuis le premier septembre. "Un Tours-Paris avec la carte Avantage, c'était 39 euros. On est passé à 49 euros depuis début septembre. Peu de Tourangeaux, peu de Français sont capables aujourd'hui de se payer un billet 100 euros l'aller-retour. Pour un couple et deux enfants, ça vous fait 400 euros de transport pour un week-end à Paris".

40% de hausse en dix ans pour les abonnements mensuels

La facture s'est considérablement alourdie aussi pour les 4.000 abonnés du Tours-Paris, ceux qui font le trajet plusieurs fois par semaine pour aller travailler. "Nous sommes passés en dix ans de 450 euros par mois à 650 euros par mois. C'est +40%. C'est le double de l'inflation sur les dix dernières années" affirme David Charretier.