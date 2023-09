Un an après, la ligne B du métro à Rennes a modifié le quotidien des habitants du quartier des Gayeulles

C'était il y a un an, jour pour jour, le 20 septembre 2022. Après de nombreux reports, la ligne B du métro à Rennes voyait enfin le jour. Un an plus tard, les utilisateurs sont plus nombreux. La nouvelle ligne enregistre en moyenne 80.000 voyages par jour. Mais les premiers à bénéficier du nouveau métro sont les habitants des quartiers allant de Cesson-Viasilva à Saint-Jacques-Gaité. Dans le quartier des Gayeulles par exemple, les immeubles se construisent et les habitants ont vu le secteur se transformer en un an.

Des changements visibles

"Le quartier a beaucoup changé !", sourit Rana, habitante des Gayeulles. "En fait avec le métro, avec les constructions, c'est plus populaire maintenant. On voit bien qu'il y a beaucoup de monde, des personnes qui viennent même de l'extérieur de Rennes pour prendre le métro ici." Justement, Héléna emprunte le métro tous les jours désormais, la ligne B a simplifié ses déplacements au quotidien : "Je vais à Villejean mais aussi à Beaulieu. C'est très rapide entre ma maison, le travail et pour amener les enfants à l'école. Souvent, je me dis que sans ce métro, ça aurait été bien plus compliqué."

La métropole rennaise enregistre une hausse de fréquentation de 20 % par rapport à l'avant ligne B. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Avant, il y avait quand même le bus pour connecter le quartier au centre-ville de Rennes mais c'était parfois un frein à certaines sorties se souvient Aurélien, il habite derrière la place Lucie et Raymond Aubrac : "C'est plus pratique pour aller à des concerts, des choses comme ça. Il n'y a plus besoin d'attendre les horaires de bus qui peuvent être quand même très tardifs." Pour aller à des concerts ou pour profiter de la vie nocturne rennaise. Un vrai plus pour Léonore, elle est étudiante à l'université : "En plus, il y a des contrôleurs qui sont dans les stations le soir. C'était rassurant, on se sent en sécurité." Malgré plusieurs interruptions de trafic depuis sa mise en service, la ligne B a un taux de fiabilité de 97%.

