Un an après la mort d'un ado à Saint-Jean-de-Braye, le rond-point du Pont-Bordeau réaménagé

Piste cyclable, passage piéton, ralentisseurs... il y a du changement au niveau du rond-point du Pont-Bordeau à Saint-Jean-de-Braye, dans le Loiret. Un an presque jour pour jour après la mort d'un cycliste, âgé de 13 ans , percuté par une voiture au niveau de ce giratoire très fréquenté, la métropole a lancé des travaux de réaménagement.

Un aménagement très attendu

En décembre dernier, le drame avait une nouvelle fois mis en lumière la dangerosité de ce carrefour pour les cyclistes. Mylène Besnard, habitante du quartier, avait alors lancé une pétition pour réclamer un meilleur aménagement de la zone. Elle avait récolté plus de 1.300 signatures. C'est désormais chose faite et les travaux devraient être terminés avant Noël. "L'idée est de matérialiser des zones de passage de vélos plus importantes que celles qui existaient préalablement ", explique Christian Dumas, vice-président d'Orléans Métropole, responsable de la politique cyclable et des circulations douces.

Piste cyclable élargie, mise en place de zébras entre la route et la voie pour vélos... la métropole lance des travaux d'aménagement à Saint-Jean-de-Braye. © Radio France - Cécile Da Costa

Désormais, la piste cyclable à l'intérieur du rond-point est élargie, elle sera bientôt bordée de séparateurs franchissables. Des ralentisseurs sont installés avant l'entrée dans le giratoire, afin de limiter la vitesse des automobilistes. Les passages piétons sont déplacés pour être plus visibles. Enfin, des zébras sont mis en place sur les bordures externes du rond-point et seront signalés par des balises pour éviter que les automobilistes ne mordent la piste cyclable en sortant du rond-point.

"On n'a pas voulu passer un simple coup de peinture"

Un an après sa pétition, Mylène Besnard se dit "rassurée" et "soulagée" de voir que son inquiétude, partagée par de nombreux riverains, a été entendue. Mais elle espérait voir des travaux plus conséquents, qui protègeraient davantage les cyclistes. "Alors oui, ce n'est pas une reprise de la structure du sous-sol", reconnait Brigitte Jallet, adjointe à l'aménagement du cadre de vie à Saint-Jean-de-Braye. "Ce serait fait quand on refera toute la voie. Mais on ne voulait pas non plus réagir tout de suite [après le drame], en passant un simple coup de peinture. Il fallait un vrai aménagement et je pense que celui-ci devrait parvenir à sécuriser les choses."

Mylène Besnard, habitante du quartier, espérait voir la mise en place d'un "rond-point à la hollandaise" (photo). Elle se dit quand même "soulagée". © Radio France - Cécile Da Costa

L'adjointe à la mairie de Saint-Jean-de-Braye ajoute par ailleurs que d'autres travaux sont prévus, notamment avenue du Capitaine Jean pour sécuriser la piste cyclable. À l'échelle de la métropole, aussi, d'autres aménagements sont déjà prévus "dans le courant de l'année", selon Christian Dumas, pour permettre aux voitures, vélos et piétons de coexister en toute sécurité.