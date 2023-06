Un an après un accident mortel, opération de prévention de la SNCF au passage à niveau de Gien

C'était ce jeudi la journée nationale de prévention sur les passages à niveau, une journée que la SNCF a créée en 2007. Et dans le Centre-Val de Loire, c'est à Gien que l'entreprise ferroviaire avait choisi de mener son opération, avec distribution de flyers auprès des usagers de la route : un choix hélas évident, puisqu'on a déploré 2 accidents mortels l'an passé, en août puis en novembre , sur 2 passages à niveau de la commune. Dans les 2 cas, les automobilistes (âgés de 19 et 20 ans) avaient percuté un train de la ligne Paris-Clermont, après s'être engagé malgré les barrières baissées et le signal sonore...

SNCF Réseau a mené cette opération de sensibilisation avec l'aide de la brigade de gendarmerie de Gien © Radio France - François Guéroult

Toute la matinée aujourd'hui, les équipes de SNCF Réseau étaient donc présentes au passage à niveau numéro 64, sur la route d'Arrabloy, près du rond-point qui mène à l'usine Shiseido de Gien - là où a eu lieu le premier accident. "Ici, c'est un passage à niveau parfaitement équipé, avec avertisseurs sonores, feux clignotants et demi-barrières : si on respecte le code de la route, il n'y a aucun risque, explique Francesca Aceto, la directrice territoriale de SNCF Réseau en Centre-Val de Loire. Malheureusement, certains oublient ces règles, et il est essentiel de les rappeler." On estime en effet que 98% des accidents aux passages à niveau en France sont liés à un non-respect du code de la route.

Un marquage de couleur d'ici la fin de l'année

Une statistique qui n'étonne pas vraiment Clément Rocher, le patron de Clément Paysages, à Ouzouer-sur-Trézée, et qui connaît bien cet endroit. "La sensibilisation des automobilistes est indispensable, surtout après le drame survenu l'été dernier, approuve-t-il en recevant le flyer de la SNCF. Je vois trop de comportements dangereux de la part de gens qui semblent sur les nerfs, ce sont des comportements à bannir." Ici, en moyenne, 35 trains circulent chaque jour à 140 km/h (si on inclut les trains de marchandise). D'où l'importance de répéter le message : "Quand les feux clignotent, personne n'a le temps de traverser".

En moyenne, 35 trains circulent chaque jour sur ce passage à niveau de Gien © Radio France - François Guéroult

Au-delà des messages de prévention, SNCF Réseau prévoit des aménagements supplémentaires sur ce passage à niveau n°64, ainsi que sur le n° 63 (où s'était produit l'autre accident) avec une mise en couleur (en bleu ou en vert) du "platelage" en caoutchouc - c'est le nom donné à la plateforme du passage à niveau. "Chacun a été très marqué par ces deux accidents mortels, et en accord avec les élus locaux, nous avons décidé de faire ici du sur-mesure, confirme Francesca Aceto. Cette peinture contrastée permettra de mieux susciter la vigilance des automobilistes. Ce n'est pas quelque chose qu'on propose de manière systématique, ce sera même une expérimentation." Ces travaux seront réalisés d'ici la fin de l'année. En revanche l'idée d'installer des barrières pleines au lieu des demi-barrières actuelles n'a pas été retenue.