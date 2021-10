Un ancien champion du monde de voltige aérienne doit atterrir en urgence dans le Gers

Un ex-champion du monde de voltige aérienne a dû se poser en urgence dans un champ à Posampère dans le Gers. Le capitaine Alexandre Orlowski est sain et sauf, de même que le mécanicien qui l'accompagnait à bord.

Armée de l'air et de l'espace

C'est peut-être le signe que sa distinction est méritée : l'ancien champion du monde de voltige aérienne a dû atterrir en urgence, dimanche 17 octobre au matin, dans un champ à Posampère à cause d'une panne moteur. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer : ni le pilote ni le mécanicien qui l'accompagnait à bord.

Le capitaine Alexandre Orlowski pilotait un Extra 300 pour une mission de transit entre Biarritz et Salon-de-Provence quand il a dû procéder à cet atterrissage d'urgence. LCet ancien pilote de Mirage 2000-5 et son passager avaient quitté un meeting aérien qui se tenaient sur la côte basque et rejoignaient leur base.

Un exercice périlleux puisqu'il fallait rapidement trouver un lieu adéquat où se poser, avec une pente légère, et maintenir l'avion à la limite de la chute.

La gendarmerie du Gers s'est déplacée dans le champ, situé sur la commune de Posampère, afin de sécuriser la zone. Les gendarmes ont ensuite été relevé par les militaires de Mont-de-Marsan. Une enquête est cours, menée par la gendarmerie de l'air de Cazaux pour déterminer l'origine de la panne.