Un apéro géant mobilise une centaine de personnes pour sauver les gares de Rouessé-Vassé et Crissé

Les habitants des communes de Rouessé-Vassé et Crissé dans le nord-ouest du département se mobilisent contre la suppression de leur gare. La région a annoncé en mai que les trains entre Le Mans et Laval ne s'arrêteront plus dans ces deux gares, car elles sont trop peu fréquentées, elle préfère donc augmenter la desserte sur d'autres gares comme Voutré ou Evron en Mayenne. Impensable selon les élus et les habitants, rassemblés hier midi autour d'un apéritif géant revendicatif a l'appel du collectif "Sauvons nos gares".

ⓘ Publicité

Mieux répartir les arrêts

Pour le maire de Rouessé Vassé, Hughes Bombled, le constat n'est pas le bon : s'il n'y a que peu de voyageurs quotidiens sur sa commune, c'est avant tout que les horaires ne sont pas adaptés. S'ils passaient plus tôt, les gens prendraient le train : "plutôt que de nous supprimer nos arrêts, ils devraient aménager les horaires". Alors non seulement il va se battre pour ne pas que la gare de Rouessé-Vassé soit rayée du Le Mans-Laval, mais il réclame carrément une augmentation de la fréquence des trains ! "Eh oui, je suis comme ça ! On se bat pour nos services publics, pour notre école, on se battra pour notre gare !"

Et pour ça, il a une solution simple : en Mayenne, les gares de Voutré ou Evron vont voir leur trafic de trains augmenter, jusqu'à 40 passages par jour. Alors, il faut partager le gâteau et faire 20 arrêts en Mayenne, 20 arrêts en Sarthe.

À lire aussi Trains en Sarthe : deux haltes fermées, des minibus à la demande expérimentés

La maire de Crissé, Sylvie Boullier, est présente à cet apéro géant, elle aussi concernée par la suppression de la gare de sa commune. Elle partage le constat de son homologue : elle a conscience qu'il y a peu de voyageurs, mais cette suppression de train est un crève-coeur, car l'ouverture de la halte de l'hôpital est une chance pour le territoire de sa commune, mais on les empêche d'en bénéficier. Ce qui renforce le sentiment d'isolement et de coupure des services publics dans la ruralité : "on a l'impression d'être le parent pauvre. Un territoire sur lequel on ne peut plus faire ses courses, plus se déplacer, plus scolariser ses enfants... on devient une cité dortoir!" .

Les habitants craignent l'isolement

Les Rouesséens sont venus nombreux, et sont soutenus par des habitants des alentours. Parfois même du Mans, comme Ghislaine : "on nous bassine avec l'écologie... et là, ils suppriment le train ! Ce n'est pas écologique. Moi, je vois ma fille habite dans la ville de Mayenne, il n'y a plus de train. Alors que c'est une grande ville. Ça fait réfléchir. Je me bats pour défendre les services publics".

Quant à ce Rouesséen, Remy, il confesse ne pas prendre souvent le train sur sa commune mais en revanche ses petites filles sont très adeptes du train et viennent de Bretagne pour le voir grâce à ce mode de transport. Là, il craint que les visites se fassent plus rares : " on va être obligé d'aller les chercher au Mans ou à Sillé-le-Guillaume et nous ça nous fait toujours des kilomètres, alors que c'est absurde, on a l'outil à domicile !"

Danièle a vraiment le train à domicile : il passe au fond de son jardin. Alors pour elle, imaginer qu'elle ne pourra plus le prendre est un crève-cœur : "il passe chez moi et je ne pourrais même pas monter dedans... qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je suis pour le train, à fond pour le train !" Surtout qu'en ce moment elle cherche du travail, et elle craint de voir son horizon se réduire, car elle ne peut pas faire l'aller-retour au Mans ou à Laval en voiture.

loading

Les transports à la demande : une mauvaise solution

Le représentant du collectif Sauvons Nos Gares le dit et le répète : les transports à la demande, solution proposée par la région sont une très mauvaise idée. Beaucoup moins fiables et pratiques que le train, ils ne fonctionnent pas. Par ailleurs, les compagnies de taxi locales leur ont déjà dit ne pas être intéressées par des courses avant 9h30... C'est à dire après l'heure de pointe... ce qui laisse sur le carreau les Rouesséen qui se voudraient prendre le train pour aller travailler.

Rendez-vous pris le 26 août

Si la région ne change pas d'avis, le collectif appelle à se mobiliser à nouveau le 26 août, deux jours avant la suppression de la gare du trajet Laval-Le Mans, pour un "cortège funéraire" et une mise en bière de leur TER.

Une pétition est également en ligne .