Un appel à la grève lundi 28 juin chez Divia Mobilités

Une grève annoncée à Divia ce lundi 28 juin 2021, à l'appel des syndicats CGT, FO et UNSA de Keolis Dijon Mobilités. Conséquence pour les voyageurs, pas de bus et tram en soirée et de l'attente supplémentaire sur les ligne T1 et T2.