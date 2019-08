Un an après l'effondrement du pont Morandi à Gênes, l'état des ponts français reste inquiétant

Il y a un an, le viaduc de Morandi s'effondrait à Gênes, faisant 43 morts dont quatre Français. Un an plus tard, où en est-on en France ? Un récent rapport du Sénat n'est pas très rassurant.