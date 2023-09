Un arrêt de bus provisoire quartier Pissevin à Nîmes

Enfin une solution, certes provisoire, mais enfin le bout du tunnel pour les habitants du quartier Pissevin à Nîmes. Nîmes Métropole annonce ce jeudi mettre en place un arrêt provisoire. Cela fait plus de 2 semaines que les bus ne desservent plus Pissevin, à cause du climat d'insécurité.

Nîmes Métropole met en place un arrêt provisoire pour desservir le quartier Pissevin - Nîmes Métropole L'agglomération de Nîmes et son délégataire Transdev, gestionnaire du réseau des transports en commun Tango, annoncent ce jeudi mettre en place un arrêt provisoire au croisement de la rue Neper et de l'avenue Kennedy, à Pissevin. II se trouve à deux pas de la station « Trait d'Union ». Il permet aux habitants du quartier d'emprunter leurs lignes habituelles T2 et L8. "Cet emplacement a été choisi afin de limiter au maximum la marche à pieds pour prendre les transports en commun", indique Nîmes Métropole (communiqué). Cet arrêt provisoire sera en place jusqu'à la sécurisation effective des stations et arrêts existants actuellement non desservis afin de préserver la sécurité des chauffeurs et des usagers du réseau des transports en commun. Il n'y avait plus aucune desserte de bus depuis le 12 septembre dernier.