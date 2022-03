Un arrêté interdit les stationnements et les arrêts de véhicules sur le circuit de Gueux

C'est la fin des arrêts aux stands sur le circuit de Gueux. Un arrêté départemental interdit à partir de ce vendredi 11 mars le stationnement et l'arrêt des véhicules sur la longue ligne droite du circuit, au niveau des stands et des gradins, des deux côtés de la route.

Des problèmes de sécurité

La municipalité et le département de la Marne, chargé de la gestion de cette portion de route sur la D27, observent depuis plusieurs mois des rassemblements d'automobilistes sur le site. Entre 200 et 300 voitures réunies le dimanche "quand il fait beau", précise le maire de Gueux Jean-Pierre Ronseaux : "Au début, c'était raisonnable, il y avait quelques véhicules. Mais aujourd'hui, c'est trop important, la file de véhicules va parfois de Thillois jusqu'à l'entrée de Gueux."

Pour ces passionnés de voitures, de motos et de tuning, le circuit de Gueux est devenu un point de ralliement essentiel le week-end. Mais leur présence inquiète la municipalité : "Ils se réunissent et se garent devant les stands, en épi. Certains empiètent sur la route, c'est très dangereux."

Les véhicules trop bruyants

Autre problème : le bruit. "Les véhicules sont bruyants , beaucoup d'administrés me contactent pour que je fasse quelque chose", confie le maire. C'est désormais fait : cinq panneaux seront posés le long des 700 mètres de route concernés par l'arrêté. La gendarmerie assurera le respect de ces consignes, selon le département, et verbalisera les contrevenants.

A noter que seules les manifestations et rassemblements organisés et encadrés par l'association des Amis du Circuit de Gueux seront autorisées. Pour les touristes ou les gens de passage, souhaitant prendre une photographie, il est possible de se garer non loin de cette route, à quelques mètres du site classé sur la liste des Monuments historiques.