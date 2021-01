Un automobiliste en fuite arrêté après un très grand excès de vitesse dans un village près de Castres

Les chauffards sont toujours de sortie. Vendredi dernier, un automobiliste est contrôlé, sous la pluie, à 118 km/h au lieu des 50 autorisés sur la commune de Viviers-lès-Montagne, 2.000 habitants.

Il échappe aux gendarmes avant d'être arrêté chez lui

Les gendarmes prennent en chasse le coupé Mercedes sur cette D621 entre Soual et Labruguière. Le conducteur refuse d'obtempérer et prend la fuite, échappant à la brigade de Dourgne en prenant tous les risques.

Il est interpellé à son domicile, en Haute-Garonne, et placé en garde à vue. Son permis lui a été aussitôt retiré et suspendu jusqu'en juillet prochain. Sa voiture a été placée à la fourrière. Et ce quadragénaire sera jugé au tribunal judiciaire de Castres le 12 avril prochain.