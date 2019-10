Un automobiliste gravement blessé après un accident sur l'A10

La circulation est très compliquée ce mardi matin sur l'A10. Les temps de parcours explosent après un accident entre trois poids lourds et deux voitures. Un automobiliste de 51 ans est gravement blessé

Saint-André-de-Cubzac, France

La patience est le maître mot de ce mardi matin pour les automobilistes qui circulent sur l'A10. Il y a eu un accident grave entre St André de Cubzac et Cubzac les ponts. Trois poids lourd et deux voitures sont impliqués. Un automobiliste de 51 ans est gravement blessé. Il n'y a pas de victime dans les autres véhicules. Les pompiers sont arrivés sur place peu avant 6 h. Il ne reste plus qu'une voie de circulation dans le secteur