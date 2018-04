Les nids-de-poule, un fléau pour les automobilistes et les deux roues dans nos deux Charentes. Dernière illustration en date, un jeune automobiliste a crevé une roue de sa voiture après s'être fait piégé par un trou dans la chaussée à Aytré, près de la Rochelle.

Aytré, France

Ce vendredi-là, le jeune Clément, 21 ans, revient en voiture du quartier des Minimes à la Rochelle par la plage d'Aytré. Il emprunte la rue des Claires, il est un peu plus de 20h30, il fait nuit, quand soudain la roue avant droite du véhicule tombe dans un trou, un nid-de-poule dans le bitume. Le choc est brutal, et le verdict immédiat : impossible de repartir, le pneu est crevé et la jante abîmée. "Je n'ai pas pu l'éviter, surtout en pleine nuit en suivant une voiture" raconte Clément.

Les dégâts après être passé dans un nid de poule - Clément Simmonet

Très vite sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook du groupe" Info Trafic 17", l'information circule. La mairie est également avertie, et pourtant dénonce Patrick Simonnet, le père de Clément, "il faudra attendre mercredi avant de voir une entreprise colmater la brèche, et procéder à un enrobage".

Le nid de poule est colmaté avec un enrobage © Radio France - Catherine Berchadsky

La mairie d'Aytré assure qu'elle respecte son obligation d'entretien

Aujourd'hui, Clément en est de 400 euros de sa poche, les frais de réparation de son véhicule. Il s'est donc retourné vers la mairie pour obtenir un remboursement. Mais l'assurance de la commune estime que la municipalité a rempli son obligation normale d'entretien de l'ouvrage, arguant que des travaux de rebouchage auraient même été effectués avant l' accident le 16 mars, puis a posteriori.

Le maire assure "que le nécessaire a été fait." En ce qui concerne le remboursement, "c'est une question d'assurances entre elles. La mairie n'a pas le droit légalement de régler ce type de problème à l'amiable", explique Alain Tuillière.

Clément et Patrick Simonnet © Radio France - Catherine Brechadsky

Des arguments que conteste officiellement la famille Simonnet, photos à l'appui. Elle a adressé un courrier recommandé à la mairie d'Aytré pour lui réclamer le remboursement des frais occasionnés. "On ne demande pas l'aumône , mais qu'ils assument et voient avec leur assureur" peste Patrick Simmonet.

Et si ça vous arrive

Pour vous renseigner sur les travaux et l'état des routes, il y a les sites officiels comme ceux de la DIRA, la direction interdépartementale des routes Atlantique.

Il y a également des sites qui recensent l'état des routes comme le facebook du groupe" Info Trafic 17". Pour la Charente, il y a également un site pour vous tenir informés.