Un avion à moteur électrique réalise un tour de France et fait escale à Tours

C'est peut-être un jour qui fera date dans l'histoire de l'aviation : ce lundi 5 juillet, un avion à moteur hybride électrique s'est posé sur l'aéroport de Tours-Val de Loire, première étape d'un tour de France qui se terminera le 11 juillet à Rochefort. Une première mondiale d'après les porteurs du projet.

Rapprocher les territoires

Cet avion "Cassio 1" est le prototype d'un avion quatre places qui devrait être commercialisé à la fin de l'année 2023. D'après Voltaero, la start-up porteuse du projet, il peut parcourir 200 km en tout électrique et jusqu'à 1.200 km en version hybride. De courtes distances, idéales pour les déplacements interrégionaux selon son président-fondateur, Jean Botti, ancien cadre chez Airbus : "il faut désenclaver les régions, on nous parle du TGV pour remplacer les vols intérieurs de moins de 2h mais il y a plein de choses à faire là où le TGV ne pourra pas aller. On sait très bien que les liaisons est-ouest sont très difficiles à exploiter en France. Nous on a une solution écologique." D'autant que la France est un pays extrêmement bien doté en aérodromes (plus de 400 selon le Conseil supérieur de l'aviation civile). "En Europe, tout se concentre sur 43 aéroports, sur un total de 2 570 ! Ce n'est pas acceptable, utilisons les infrastructures que nous avons" ajoute Jean Botti.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Principal marché ciblé par Voltaero : les entrepreneurs des grandes villes, qui pourraient allier gain de temps et réduction de l'impact environnemental sur les déplacements professionnels. Mais l'avion pourrait également être utilisé à des fins médicales, pour des transferts par exemple, puisqu'il peut accueillir un brancard. Ce projet a nécessité 13 années de recherche pour la start-up française. Elle compte déjà une soixantaine de pré-commandes et espère commercialiser des avions dix places en 2025.