VIDÉO - L'avion électrique atterrit à l'aéroclub de Biarritz

L'avion est silencieux et non polluant

L'appareil est un joli monomoteur blanc avec l'aile qui passe au dessus du cockpit deux places, il s'est posé lundi à Biarritz. Ici pas de bruyant moteur à explosion. Il ne fonctionne pas avec du carburant mais grâce à des batteries électriques qu'il faut recharger régulièrement. L'avion "alpha électro" est de fabrication slovène. Il pèse 428 kilos à vide et peu transporter 170 kilos. En France il va servir d'avion école pour les futurs pilotes de ligne.

Monomoteur électrique certifié

En attendant d'être utilisé comme avion école en septembre prochain, l'appareil fait un petit tour de France. Ce lundi 9 août 2021 il s'est posé délicatement sur l'aéroclub basque de Biarritz pour une démonstration devant la presse, les élus et les responsables de l'aéroport voisin. Certifié par les autorités françaises, il est le seul projet d'avion électrique produit en série dans le monde. Cet avion monomoteur électrique n'est pas un prototype. Doté d'une autonomie de 140 km, capable d'aller à plus de 180km/h et à une altitude de 4.000 mètres, cet avion est le seul projet opérationnel dans le monde.

L'appareil est un monomoteur © Radio France - Paul NicolaÏ

Le cout de l'appareil s'élève à 200.000 euros

L'aéroclub de Biarritz envisage, pour former ses élèves, d'acquérir à terme un tel avion pour compléter sa flotte de 5 avions et 2 ULM. Pour cela il faudra débourser 200.000 euros. Mais la rentabilité est possible puisque en dépit de la pandémie de Covid-19, les heures de vols et de cours de pilotage sont en nette progression. "Plus 30% sur un an" souligne le président du club Christophe Sibe. "On est passé d'une moyenne de 2.800 heures à 4.000 heures à la fin de l'année 2021" précise le président d'un club en pleine santé.