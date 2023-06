Un avion-école électrique expérimenté un an à l'aéroclub de Nancy

L'aéroclub de Nancy prend le virage de l'avion électrique. A l'occasion de ses portes ouvertes ce dimanche 18 juin, l'association Les Ailes Nancéiennes - qui forme entre 20 et 30 élèves par an - présentera son petit avion biplace 100% électrique, Vélis Electro, de conception slovène, seul avion électrique certifié au monde.

ⓘ Publicité

La fédération française aéronautique (FFA) en possède six et les met à disposition des aéroclubs. Les Ailes Nancéiennes se sont portées volontaires pour exploiter cet avion pendant un an. "C'est une démarche de modernisation de notre flotte entreprise il y a cinq ans en accueillant parmi nos avions écoles des appareils qui consomment moins d'essence et font moins de bruit", explique le président de l'aéroclub Didier Goumy. "Cet avion-là a une empreinte carbone encore plus faible et en terme de bruit, de décibels, c'est quasiment dix fois moins que le moins bruyant de nos autres avions."

Une autonomie d'1h10

Le Vélis Electro - que l'aéroclub de Nancy loue à la FFA - est arrivé le mois dernier. Il se trouve sous le hangar aux côtés des trois autres avions écoles. Rien ne le distingue des autres, hormis "un logo avec une magnifique prise de courant" sourit Didier Gumy. A l'intérieur, parmi les instruments : des écrans de suivi du moteur électrique, de la charge des batteries, de l'autonomie. Elle est d'1h10 maximum.

Didier Gumy, président des Ailes Nancéienne et le Vélis Electro © Radio France - Isabelle Baudriller

"Pour nos activités de formation dans le cadre de l'école de pilotage, cet avion répond parfaitement à ce dont on a besoin pour les leçons de début qui se passent autour de l'aérodrome, en vol local et qui durent généralement entre une demi-heure et quarante-cinq minutes", indique le président des Ailes Nancéiennes

Une heure de formation avec un avion électrique revient plus cher qu'avec un avion essence, l'appareil lui-même coûtant plus cher, près de 250 000€. L'aéroclub sollicite un soutien financier des collectivités (Région, Département, métropole, CCI) pour rendre la leçon avec le Vélis Electro plus attractive. D'après Didier Gumy, ce serait un bon signal "pour promouvoir à la fois l'avion, son utilisation et, en terme d'image, contribuer à ces démarches écologiques". L'aérodrome caresse l'espoir, à terme, d'acquérir son propre avion électrique.

Portes ouvertes à l'aéroclub des Ailes Nancéiennes ce dimanche de 10h à 18h, à l'aéropôle du Grand Nancy-Tomblaine.