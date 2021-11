Un avion en direction de la Guadeloupe dérouté sur Brest après de la fumée en cabine

Un vol de la compagnie aérienne Corsair parti de l'aéroport de Paris-Orly à destination de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) a fait demi-tour peu après son départ et atterri à Brest, à cause d'un "problème technique", selon la compagnie. L'appareil a été dérouté à la suite d'une fumée en cabine.

Un vol de la compagnie aérienne Corsair parti de l'aéroport de Paris-Orly à destination de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) a fait demi-tour peu après son départ et atterri à Brest, à cause d'un "problème technique", a-t-on appris auprès de la compagnie, ce jeudi 25 novembre. Selon la Direction générale de l'aviation civile, l'appareil a été dérouté à la suite d'une fumée en cabine. Il a été inspecté par les pompiers après son atterrissage, alors que la fumée s'était dissipée. Corsair va réacheminer les passagers par un nouveau vol vendredi 26 novembre à 13H40. "Les clients seront hébergés dans des hôtels à Brest et vont être prévenus individuellement par SMS", précise Corsair.

En juin dernier, un vol Paris - New-York s'était posé à Brest en raison d'une urgence médicale pour un passager. Le Boeing 777 avait dû faire demi-tour au large de la pointe Sud de l'Irlande.