Un bac pour rapprocher deux communes de Dordogne

Les deux communes de Mauzac et Calès (Dordogne) "se tournaient le dos" depuis les années 1950 relève le maire de Calès, Christophe Cathus. Depuis cette période et l'arrêt du bac, il n'est plus possible de traverser la rivière par bateau. Les maires des deux villages et le président de la communauté de communes ont donc décidé de mettre à flot un tout nouveau bac. Une structure pour permettre aux piétons et aux cyclistes de traverser les 230 mètres de large de la rivière Dordogne qui séparent les deux communes, dans le prolongement de la "Vélo route voie verte". À l'époque, à la fin des années 1800 jusqu'aux années 1950, la traversée était dédiée aux marchandises et au bétail. Aujourd'hui, c'est pour les piétons et les cyclistes.

Des traversées tous les quarts d'heure

Ce bateau est à la base construit pour les producteurs d'huitres, "c'est un bateau qui peut prendre jusqu'à cinq tonnes d'huitres, nous, on aura au maximum neuf personnes donc les capacités ne seront pas dépassées" ironise Frédéric Farge, le maire de Mauzac. La traversée doit se faire à 10 km/h maximum, mais cette vitesse est rarement atteinte par le pilote engagé pour la saison "si on va trop vite, les gens disent 'c'est déjà fini ? On n'a pas pu en profiter !' alors, on y va tranquillou" poursuit le maire.

La traversée est totalement gratuite à la fois pour les cyclistes et pour les piétons. Une rotation est prévue tous les quarts d'heure, mais depuis la mise en route du bac, le pilote a enchainé les allers-retours sans arrêt, victime de son succès. Jusqu'ici, les promeneurs et cyclistes étaient souvent contraints de rebrousser chemin. Les habitants du village étaient obligés de prendre la voiture pour au moins quinze minutes afin de rejoindre l'autre rive, en passant par le pont de Lalinde ou de Trémolat.

Infos pratiques

Des traversées toutes les 15 minutes entre 10h et 12h et de 14 heures à 18 heures tous les jours, sauf le lundi.

Ouverture jusqu'au 15 septembre, début de la saison 2024 en avril

Combien ça coûte ?