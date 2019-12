Un baromètre donne la parole aux cyclistes sur les axes et les carrefours à aménager

Rouen, France

C'est un baromètre qui balaye toute la France, et qui permet de savoir exactement quels sont les axes à aménager pour développer l'usage du vélo dans les agglomérations. Plus de 184 000 cyclistes ont participé à l'édition 2019 de ce baromètre des villes cyclables, avec des dizaines de contributions pour les villes du Havre, de Rouen ou d'Évreux.

Les axes et les points à aménager à Évreux selon le baromètre. - Capture d'écran carto.parlons-velo.fr

Des carrefours et des tronçons prioritaires

"La consultation s'est étalée sur un peu plus de deux mois, avec la possibilité de citer trois points noirs et trois tronçons prioritaires à aménager", explique Christelle Cubaud, de l'association Sabine, qui promeut l'usage du vélo dans l'agglomération rouennaise.

Les axes et les points à aménager à Rouen, selon le baromètre. - Capture d'écran carto.parlons-velo.fr

On voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment des liaisons entre la ville centre et sa périphérie

Les associations comptent bien se servir de cette carte en vue des élections municipales du mois de mars.

"Jusqu'à présent on a soit placé le vélo sur les trottoirs avec des aménagements aléatoires sans traiter les carrefours, soit on a tracé quelques bandes de peintures sur quelques axes, mais ça ne suffit pas", estime Christelle Cubaud qui poursuit : "Les candidats vont pouvoir se baser sur cette carte pour proposer enfin des aménagements sérieux et sécurisés, et aussi penser à l'échelle de l'agglomération."

La carte est à retrouver sur le site parlons-velo.fr