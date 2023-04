Réforme des retraites : le blocage au rond-point Brot levé à Nancy, la circulation toujours perturbée

En cette douzième journée d'action contre la réforme des retraites , la CGT et la CFDT ont organisé un blocage depuis 6h au rond-point Marcel Brot, point névralgique de la circulation à l'est de Nancy. Cette opération a provoqué des perturbations sur le Réseau Stan et sur le trafic de l'A330. Malgré la levée du barrage par la police, vers 8h, cela a entraîné des répercussions sur la circulation jusqu'à 9h.

Les retards sur les lignes 4, 12 et 2 du Réseau Stan ont duré plus de deux heures malgré la mise en place de déviation pour contourner le barrage.