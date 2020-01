Un bilan positif mais perfectible pour la ligne Limoges-Paris après dix mois d'exploitation

Après la mise en place de la liaison Limoges-Paris par la compagnie Chalair via une obligation de service public en mars 2019, le bilan est positif. Le nombre de passagers, essentiellement issus du monde des affaires, a doublé. Mais ce bilan peut encore être amélioré.

Limoges, France

Mise en place par la compagnie Chalair depuis mars 2019, via une obligation de service public la liaison aérienne entre Limoges et Paris remplit ses objectifs. Après être descendue à seulement 6000 passagers par an, elle a trouvé son public, essentiellement une clientèle d'affaires. Un premier bilan positif mais qui est encore perfectible.

12 000 passagers après dix mois d'exploitation

" De manière mathématique c'est un succès" assure Pierre Massy, le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Vienne, organisme tutélaire de l'aéroport de Limoges. En effet, la ligne a doublé son nombre de passagers depuis sa mise en place en mars dernier. De 6000, le nombre de passagers est passé à 12 000 après ces dix premiers mois d'exploitation. Cela est dû notamment à l'augmentation des capacités des appareils utilisés explique quant à lui le Philippe Thibaut, le directeur de l'aéroport "L'avion Limoges-Paris est un avion de 50 sièges, contre 19 auparavant ". Selon lui le taux d'occupation est pour le moment d'environ 50%.

Une offre qui soit d'une parfaite qualité, d'une ponctualité et régularité absolues ( Pierre Massy - Président de la CCI de la Haute-Vienne)

Le bilan reste donc perfectible. Il devrait s'améliorer avec un nouveau partenariat " La compagnie Chalair vient de passer un accord avec Air France qui permet à nos clients de réserver directement sur le site Air France en bénéficiant de tarifs attractifs en correspondance, au départ d'Orly ( et de Lyon)" détaille Philippe Thibaut.Autre clé pour s'améliorer , progresser encore sur la qualité offerte, il faut selon Pierre Massy _"_Une offre qui soit d'une parfaite qualité, d'une ponctualité et régularité absolues". Pour ce dernier l'offre tarifaire est "parfaitement cohérente" en offrant des allers-retours aux environs de 200 euros, " un tarif très convenable pour l'aviation d'affaires".

Cette ligne, subventionnée par les collectivités locales et l'état, dans le cadre d'une obligation de service public, devrait atteindre, selon les souhaits des dirigeants, près de 30 000 passagers d'ici la fin de l'année.