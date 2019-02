Un bilan positif pour les trottinettes électriques un mois après leur arrivée sur Marseille

Marseille, France

Les trottinettes électriques vertes et noires ont envahi les rues et les trottoirs de Marseille. Pour les utiliser, il suffit de télécharger l'application "Lime" sur votre Smatrphone. Lime, du nom de la société américaine choisie par la ville de Marseille pour implanter ces quelques 500 trottinettes en libre service et sans borne de rattachement. Un mois après leur apparition sur le Vieux Port, c'est un bilan positif pour Arthur Louis Jacquier, Directeur Général de Lime France :" depuis leur mise en service il y a un mois, on compte déjà plusieurs dizaines de milliers d'utilisations. C'est un vrai succès!"

"Très peu de dégradations, quasiment pas de vol"

Du fait du libre service, certains utilisateurs ont tendance à "laisser" les trottinettes un peu partout et parfois n'importe où, comme en plein milieu des trottoirs, sur des passages piétons, ou sur un carrefour, mais le Directeur Général de LIME est formel "depuis l'installation des Trottinettes à Marseille, il y a eu très peu de dégradation et quasiment pas de vols. Malgré la réputation que peut avoir Marseille de temps en temps, _c'est une des villes où les premières semaines se passent le mieux !_"

Les trottinettes électriques interdites de trottoir

Mais cette arrivée massive de trottinettes dans les rues et sur les trottoirs n’est pas sans inconvénient. A Paris en un an le nombre de blessés a augmenté de 23% , allant de la simple contusion aux multiples fractures et aux graves traumatismes crâniens, 5 personnes sont décédées dans la capitale. Ces nouveaux 2 roues peuvent atteindre les 25 km/heure en quelques secondes. Et toute la difficulté est de savoir où circuler avec ces trottinettes. Pourtant le contrat de location stipule que le port du casque est obligatoire et que les trottoirs sont interdits aux trottinettes électriques comme le confirme Arthur Louis Jacquier, le Directeur Général de Lime France " _le trottoir est le royaume du piéton et doit le rester." _1500 trottinettes en tout pourraient prochainement être déployées, et notamment dans d’autres parties de la ville, comme vers le Palais des Sports, Sainte Marguerite, et entre l'obélisque de Mazargues et Luminy.