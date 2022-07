Un bloc de béton tombe sur les rails : 300 voyageurs bloqués entre Toulouse et Montauban

Un bloc de béton est tombé sur les voies et a été percuté par un TER qui circulait au niveau de Saint-Jory, en Haute-Garonne ce vendredi 8 juillet 2022. Conséquence : une locomotive accidentée et 300 voyageurs bloqués entre Toulouse et Montauban.

La circulation des trains est interrompue entre Toulouse et Montauban ce vendredi 8 juillet, depuis 6h du matin. En cause, un événement rarissime : un bloc de béton est tombé sur les voies, à Saint-Jory, en Haute-Garonne après un accident de la route. Un TER a percuté ce bloc de pierres et la locomotive a été accidentée. Plus aucun train ne roule donc sur cet axe.

300 voyageurs bloqués

La SNCF indique à France Bleu Occitanie qu'il n'y a pas de blessé mais que 300 voyageurs sont bloqués. Des bus doivent acheminer ces voyageurs.