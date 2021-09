Un bus de l'emploi pour embaucher des conducteurs de car en Vaucluse

A bord d’un monospace aux couleurs de la mobilité et des transports publics un responsable des ressources humaines de la société autocariste et un conseiller pôle emploi étaient présents pour informer les candidats sur cette profession. Ils leur ont fait part en particulier d'une formation possible de trois mois entièrement prise en charge et même rémunérée par Pôle Emploi. Ce bus va ainsi sillonner le département pour répondre à ce manque de conducteurs de car constaté depuis deux ans .

La société Vauclusienne Les voyages Arnaud souhaite à terme embaucher quarante personnes en CDI, homme et femmes. Ces conducteurs ou conductrices seront amenés à assurer du transport urbain en commun, du transport scolaire ou des trajets touristiques. Ce bus de l'emploi après son étape à Sorgues ce jeudi sera pour sa prochaine sortie à Carpentras le 5 Octobre, avant Mazan, Beaumes-de-Venise, Sarrians, ainsi que d’autres communes. Tous les détails sur le site des Voyages Arnaud.