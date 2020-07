Un bus découvrable pour découvrir Vallis Clausa

La compagnie de bus Raoult de Caumont-sur-Durance a mis en service sur cette ligne un bus cabriolet de 19 places. Une façon très agréable de découvrir les petits villages des monts de Vaucluse du 6 juillet au 31 août inclus.

Une ligne régulière et touristique

Ce bus de 19 places est entièrement vitré et comme un abri de piscine cette carrosserie transparente montée sur des rails se déplace pour découvrir les 19 sièges passagers. Au départ de l'Isle-sur-la-Sorgue cinq fois par jour du lundi au dimanche - départ devant la gare SNCF - le chauffeur vous conduit ensuite vers Saumane, Fontaine-de-Vaucluse, Lagnes, Cabrières et Maubec .

Un itinéraire de 40 minutes dans une des zones les plus pittoresques du département

Ce petit bus permet de traverser les villages inaccessibles aux autocars, il n'existe qu'un tarif pour emprunter cette ligne 21 c'est 2 € 10, le pris à payer pour rouler cheveux aux vents dans le parfum de la garrigue et avec la bande son des cigales sans le filtre d'une carrosserie et sans le stress de la conduite dont se charge le chauffeur . Sans le stress non plus de devoir se garer à Fontaine-de-Vaucluse par exemple où - les locaux le savent - stationner est un défi !

Raoult propose même l'engin à la location pour une réunion de famille, une entreprise ou un club, les devis sont gratuits et l'expérience enrichissante !