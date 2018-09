Dans le cadre de la semaine de la mobilité, un bus électrique est testé à Niort. Il circule sur la ligne 1 et 4 jusqu'à la fin du mois du septembre. Si l'essai est concluant, quelques véhicules pourraient être commandés.

Niort, France

Il ne produit aucune émission et il est beaucoup silencieux. Un bus 100% électrique est en test à Niort, dans le cadre de la semaine de la mobilité. Il s'agit d'un véhicule fabriqué par Heuliez Bus à Rorthais, dans le nord Deux-Sèvres. Il va circuler sur la ligne 1 et 4 du réseau Tanlib jusqu'à la fin du mois de septembre.

15 jours d'expérimentation

L'agglomération de Niort doit changer quelques bus pour l'année prochaine et pourrait faire le choix de l'électrique pour trois ou quatre véhicules. L'enjeu est donc de "tester la batterie, sa capacité à durer par rapport aux distances du réseau", explique Jérôme Baloge, maire de Niort et président de l'agglomération pour qui "c'est important de passer à des énergies propres, non fossiles".

Du côté d'Heuliez Bus, Rémy Foyer, le directeur général délégué assure que"l'autonomie permet de tenir une journée d'exploitation sans souci". L'entreprise de Rorthais qui équipe ou va équiper plusieurs collectivités : La Rochelle, Orléans, Mulhouse... Et bientôt aussi la RATP.

L'électrique a un coût : il faut compter 500.000 euros pour un bus électrique, deux fois plus qu'un bus classique. "Mais il y a moins d'entretien", nuance Jérôme Baloge. Une décision sera prise après le bilan de l'expérimentation.