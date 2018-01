Sarthe, France

Pour l'instant, il ne s'agit que d'une expérience mais les cars roulant uniquement au gaz naturel pourraient remplacer à l'avenir les 256 bus du réseau Transdev-STAO. Des véhicules qui assurent le transport scolaire ou les liaisons entre Le Mans et le reste du département. Le car au gaz naturel présente de nombreux avantages selon Gildas Lagadec, le directeur général de la Transdev Bretagne-Pays de la Loire. "Ce car fonctionne quasiment comme un bus diesel avec un système d'injection légèrement différent. Le premier avantage est écologique car c'est un véhicule propre". Un car au gaz naturel rejette 95 % de particules fines de moins que le diesel. Si la consommation réelle est en cours d'évaluation, les premiers retours d'expérience montre qu'elle est sensiblement la même qu'un bus classique. Quant à l'autonomie : " Entre 400 et 600 km avec un plein, selon les parcours, soit l'équivalent de 3 journées de travail avant de devoir ravitailler.

Encore trop peu de station pour se ravitailler en gaz naturel

En revanche, difficile pour le moment de trouver une station de ravitaillement. Il n' y a qu'une sur le département à Saint Saturnin, ce qui freine pour l'instant, le développement de ce service. L'intérieur du car est tout à fait classique, en revanche un bus au gaz est plus silencieux avec jusqu'à 50% de bruit en moins. Reste son coût : il est 25 % plus cher qu'un véhicule diesel à l'achat. Un différentiel qui pourrait être amorti par la flambée des prix et des taxes sur le diesel et la décote à terme des cars à énergie fossile. 2800 bus roulent chaque jour sur les routes des Pays de la Loire dont 256 en Sarthe. Ce car au gaz naturel est testé en Sarthe jusqu'au 25 janvier. Ensuite, le Conseil régional et la Transdev tireront les conclusions de cette expérience pour voir comment développer ce service.