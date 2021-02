Un busway pour rejoindre l'aéroport de Nantes-Atlantique

L'aéroport de Nantes-Atlantique sera accessible par le bus et par le train. Après plusieurs mois d'études, c'est le scénario retenu et annoncé vendredi après-midi par la Métropole, le Conseil régional et l'Etat. Un accord a été trouvé pour la création d'une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre la gare de Nantes et l'aéroport. Ce busway comme on l'appelle également, traversera l'île de Nantes et empruntera la route de Pornic. Ensuite, deux options se présentent : soit il emprunte le périphérique en site propre, soit une nouvelle voie spécifique est créée entre la Bouvre et l'aérogare.

Un halte ferroviaire en bout de pistes

Ce bus à haut niveau de service desservira une halte ferroviaire qui sera créée sur la ligne SNCF Nantes-Saint-Pazanne. Ce mode de transport permettra aux voyageurs arrivant à Nantes en train de rejoindre cette halte ferroviaire en 13 minutes avec un TER toutes les demi-heures à l'horizon 2030. L'option d'un prolongement de la ligne 3 du tramway a donc été écartée, elle présentait peu d'intérêt en terme de temps de parcours ainsi qu'un coût important car il aurait fallu construire un pont enjamber le périphérique.

L'objectif est d'améliorer l'accès à la plateforme aéroportuaire de Nantes et de renforcer l'offre de transports en commun pour les milliers de salariés qui travaillent dans le secteur. Aucun calendrier n'a été fixé pour la réalisation de ce scénario.