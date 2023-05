La circulation modifiée au Buisson-de-Cadouin après un accident matériel au passage à niveau

L'accident n'est que matériel, mais il va compliquer la vie des habitants du Buisson-de-Cadouin et du secteur pendant quelques jours. La maire de la commune de Périgord Noir, Marie-Lise Marsat, a été appelée ce mercredi matin, car un camion venait d'endommager la barrière du passage à niveau. Il n'y a pas eu de blessé, mais la barrière SNCF est abîmée et doit être réparée.

ⓘ Publicité

Une déviation jusqu'au 16 mai

La SNCF s'est engagée à le faire au plus vite, mais il lui manque des pièces. Cela signifie que jusqu'au mardi 16 mai, il n'est plus possible de traverser le bourg, sur la D25, les barrières sont constamment abaissées sur ce passage à niveau. Une déviation est mise en place par la rue Montaigne pour emprunter l'autre passage à niveau sur la D29.

Les frais de réparations sont à la charge de la SNCF.