Un camion a pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'A36 au niveau de Voujeaucourt, après un accident. Les opérations de secours et de nettoyage causent d'importants bouchons dans les deux sens de circulation entre Besançon et Montbéliard. Les deux passagers sont légèrement blessés.

Un camion prend feu sur l'A36, plusieurs kilomètres de bouchons entre Besançon et Montbéliard

Il y a plusieurs kilomètres de bouchon sur l'A36 ce jeudi matin, au niveau de Voujeaucourt, après un accident cette nuit. Un camion s'est couché sur le terre-plein central, peu après 1 heure du matin, et sa remorque a pris feu, endommageant le terre-plein et le pont. Il transportait un chargement d'oranges. Les deux passagers du camion ont réussi à s'extraire de la cabine avant l'arrivée des secours, ils sont légèrement blessés et ont été transportés à l’hôpital de Trévenans.

La circulation a repris sur une voie dans le sens Mulhouse-Beaune vers 7 heures du matin, et un basculement s'est fait sur l'autre voie, dans le sens Beaune-Mulhouse. Les opérations de nettoyage des voies durer longtemps, à cause de l'incendie et du chargement d'orange qui s'est répandu sur la route.