Il n'y a plus de trains qui circulent ce lundi matin entre Carcassonne et Narbonne, après un accident. Un train a percuté un camion. Le retour à la normale n'est pas prévu avant 13h.

Un camion percute un train entre Carcassonne et Lézignan, le trafic interrompu

Un train a percuté un camion entre Carcassonne et Lézignan ce lundi 22 mars. Conséquence : la circulation est totalement interrompue, au moins jusqu'à 13h, entre Carcassonne et Narbonne. Des bus de substitution sont mis en place indique la SNCF, qui précise par ailleurs dans un tweet que le conducteur du train et du camion "vont bien".