Un camion se renverse, l'autoroute A61 coupée après l'échangeur de Bram en direction de Toulouse

Un accident impliquant un poids lourd s'est produit peu après minuit sur l'autoroute entre Narbonne et Toulouse. L'A61 est coupée entre Bram et Castelnaudary, en direction de Toulouse, l'entrée est interdite et la sortie obligatoire à l'échangeur de Bram (n°22).