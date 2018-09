Le trafic a été coupé sur l'A9 entre Sète et Agde ce jeudi midi en raison d'un accident spectaculaire. Un poids lourd a traversé le terre plein central et s'est couché sur les voies dans l'autre sens de circulation.

Un camion a traversé les voies de l'autoroute A9, provoquant de gros bouchons entre Sète et Agde ce jeudi midi

A9, Montpellier, France

Jusqu'à dix kilomètres de bouchon sur l'A9 ce midi! Un accident très impressionnant, survenu à hauteur de Pinet , perturbe sérieusement le trafic sur l'autoroute ce jeudi en milieu de journée. A 11h20, un semi remorque qui remontait d'Espagne a traversé le terre plein central et percuté une voiture qui roulait dans l'autre sens. Il s'est couché en travers des voies. La circulation est restée coupée entre Sète et Agde pendant une heure et demi dans le sens Nord-Sud, avec sortie obligatoire à Sète.

La collision a fait deux blessés légers: les conducteurs du camion et de la voiture.

⚠️ Point évolution accident #A9 en dir. Montpellier : 2 km de bouchon. Fin de la déviation conseillée. Soyez prudents et écoutez @Radio1077pic.twitter.com/b8beAs4R6r — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) September 13, 2018