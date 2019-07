Un canal pour agrandir le port d’Auxerre

La ville d'Auxerre, la communauté d'agglomération, la Chambre de commerce et d’industrie de l'Yonne, Voies Navigables de France et l'EPIC Auxerrois tourisme ont dessiné les contours d’une réflexion pour la requalification du port, avec au centre du projet la création d’un canal.

Auxerre, France

L'été, c'est l'heure de pointe dans le Port d'Auxerre. Quelques 300 bateaux par mois s'y arrêtent une ou plusieurs nuits. Certains sont contraints de poursuivre leur chemin et de faire escale ailleurs car le nombre de places est limité à plus ou moins 90 bateaux. Le projet de rénovation du port est actuellement à l'étude pour remédier à cela et apporter davantage de modernité et d'efficacité à toutes ces installations.

Un canal de 20 mètres de largeur serait creusé sur cet espace nu entre le pont Paul Bert et la passerelle. © Radio France - Thierry Boulant

Creuser un canal de 20 mètres de large.

Le gérant du port Mike Gardner-Roberts qui participe à la réflexion est enthousiaste par rapport aux études entreprises et aux discussions auxquelles il a pris part : «Le cœur de ce projet » explique t-il «c’est de creuser un canal de 20 mètres de largeur entre le Pont Paul Bert et la passerelle.» Ainsi détaille t-il, «on pourrait mettre des bateaux de chaque coté et augmenter la capacité du port ». Dans le même souci, des pontons pourraient aussi être installés en aval du quai au niveau de l’Abbaye Saint-Germain.

L'actuelle capitainerie est devenue trop petite. Un nouvel ensemble de bâtiments pourrait accueillir notamment un espace d'exposition pour la vente de Bateaux. © Radio France - Thierry Boulant

La facture du projet calculée avant la fin de l'année

Comme un port vit aussi l’hiver avec l’entretien des bateaux, une zone spécialement dédiée serait installée derrière l’écluse de la Chaînette. Le port rénové proposerait aussi une zone d'exposition pour la vente de bateaux, la construction d’une nouvelle capitainerie et d’un nouvel office du tourisme sur la même rive. Cette modernisation du port sera chiffrée d'ici le mois d'octobre, pour un premier coup de pioche en 2021 au plus tôt.