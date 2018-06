Côte-d'Or, France

L'avenir est aux véhicules propres. C'est dans cet objectif que le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, désormais compétent en matière de transport interurbain et scolaire, expérimente un autocar 100% électrique. Le test est mené en Côte-d'Or jusqu'au 30 juin, sur 4 lignes Mobigo, en partenariat avec Transdev Pays d'Or.

Une recharge en 4 heures, pour une autonomie de 200 km

Le car est fabriqué en Chine par la marque Yutong, premier constructeur mondial. Il est importé en France par la société Dietrich Carebus Group installée en Alsace. Julien Bahri responsable commercial, vante les mérites de ce véhicule tout électrique, y compris les auxiliaires de confort thermique, capable de transporter 59 passagers, et qui ne se recharge qu’en 4 heures avec une autonomie de 200 km.

Cela peut paraître peu, un véhicule diesel en réalise le double. Mais Jean-Guillaume Flint, directeur de Transdev Pays d’Or, précise que cela suffit largement, puisqu’aucune des lignes exploitées dans le département n’excède cette distance. Pour en avoir le cœur net, l’autocar électrique sera d’ailleurs testé sur la ligne la plus longue, 80 km, entre Dijon et Châtillon-sur-Seine.

L'autocar électrique embarque deux tonnes de batteries © Radio France - Jacky Page

Deux fois plus cher qu'un car diesel

A l'acquisition, le car électrique coûte 2, 5 fois plus cher qu'un diesel, mais il est beaucoup moins coûteux à entretenir, et pour faire 100 km, il ne dépense que 9 euros, là où un moteur diesel en demande 38. Michel Neugnot, vice-président du conseil régional en charge des transports, affirme que l’investissement serait amorti en 8 ans, pour un véhicule dont la durée de vie est supérieure. Le moteur électrique est capable de tenir un million de kilomètres. Les commandes de ce genre de véhicule progressent, et une usine de montage est en projet en Alsace.

Non polluant, le car électrique est aussi très silencieux, il a déjà conquis Jean-Noël Dellai, responsable d’exploitation à Transdev Pays d’Or, qui l'a conduit : « ce qui change par rapport à un moteur thermique, c’est la souplesse, vous n’avez vraiment pas d’à-coups. On n’entend que le vent, et c’est très agréable. On a l’impression d’être dans la nature ».

Une enquête de satisfaction soumise aux passagers

Le car tout électrique est expérimenté pendant 10 jours sur les lignes Dijon-Selongey, Dijon-Flacey, Dijon-Marsannay-le-Bois, et Dijon-Châtillon-sur-Seine, ainsi qu’en circuit urbain, afin de vérifier en conditions réelles l'autonomie, le bruit, le ressenti des usagers et le confort de conduite. Les voyageurs seront invités à remplir un questionnaire de satisfaction, qui leur permettra de participer à un tirage au sort, pour gagner une trottinette électrique.