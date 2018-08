Orléans, France

Difficile de ne pas s'en apercevoir quand on est automobiliste : la tête Sud du pont Joffre à Orléans est en plein chantier ! 45 000 véhicules passent chaque jour à cet endroit, et pour Orléans métropole, le constat est clair : les vitesses sont excessives, et le passage pour les piétons est dangereux et peu pratique pour les poussettes et les vélos - ils doivent emprunter actuellement la passerelle Candolle et ses rails installés le long des escaliers. Cette passerelle va être détruite à partir d'aujourd'hui, et deux carrefours distants de 30 mètres vont être aménagés avec des feux tricolores et une piste cyclable. Un parvis va également être créé pour disposer d'une nouvelle entrée sur le jardin des Plantes.

Voilà à quoi ressemblera le carrefour créé en lieu et place de la passerelle Candolle, avec un parvis donnant sur le jardin des Plates - Document Orléans métropole

Pouvoir traverser la route en toute sécurité"

C'est donc bien un aménagement global de la tête Sud du pont Joffre, souligne Fafaade Lokossou, de la Direction de l'espace public à Orléans métropole : "La départementale 2020 coupe en deux le quartier St Marceau. Remplacer la passerelle par un carrefour à feux va permettre aux piétons et aux cyclistes de traverser la route en toute sécurité - on pense notamment aux parents d'élève de l'école du Jardin des Plantes." L'autre objectif est clairement de faire ralentir les automobilistes : "Malgré la présence d'un radar sur le pont Joffre, beaucoup de gens roulent à des vitesses très très élevées sur cette portion, alors qu'on est quasiment dans le centre d'Orléans." Interview à écouter ici :

"La situation actuelle ne permet pas une fluidité et un passage aisé des riverains" - Fafaade Lokossou Copier

On va créer un nouveau point noir"

Mais mettre des feux à cet endroit de la RD2020 est-ce vraiment une bonne idée ? Pas du tout, estime Philippe Lorme, secrétaire-adjoint du MNLE, le mouvement national de lutte pour l'environnement dans le Loiret, qui craint une congestion du trafic : "Ça va créer des bouchons, un nouveau point noir de part et d'autre de la Loire, comparable à celui du carrefour de Verdun. Or les ralentissements ou les bouchons, ça génère davantage de pollution. Je pense que c'est vraiment une grave erreur de la part de la métropole." Le MNLE 45 demande en compensation la gratuité de l'autoroute entre Olivet et Saran, une vieille revendication qui jusqu'à présent est toujours restée lettre morte. Interview à retrouver ici :

La passerelle sera donc détruite cette semaine : les escaliers seront démontés lundi et mardi, puis l'édifice central sera scié en blocs de béton qu'une grue viendra lever. Cette opération nécessitera la fermeture totale de la RD2020 à cet endroit dans la nuit de mercredi à jeudi, de 20h à 6h du matin. Quant à l'aménagement des carrefours, les travaux sont prévus jusqu'à la mi-décembre.