Un centre de tests antigéniques ouvert pour tous les passagers de l'aéroport Toulouse-Blagnac

L'aéroport inaugure ce jeudi 10 décembre un centre de tests antigéniques pour tous les passagers avant de prendre leur vol. Situé dans le hall C, le centre sera ouvert tous les jours et les résultats des tests seront donnés en 30 minutes.

Le centre de tests antigéniques sera situé dans l'aérogare de l'aéroport, à côté de l'espace accueil et information, avant l'embarquement. Il sera ouvert tous les jours de 10h à 18h pour compléter le dispositif déjà mis en place.

Des résultats en 30 minutes

Du passage au centre jusqu'aux résultats du test, l'aéroport Toulouse-Blagnac demande de prévoir un délai de 30 minutes, pour que tous les passagers sur le point de partir ne soient pas retardés pour leur vol. Attention, auparavant, les voyageurs doivent prendre rendez-vous en ligne (voir paragraphe suivant).

Le dispositif a pour objectif de faciliter les voyages, c'est "un pas de plus vers les corridors sanitaires qui permettront à chacun de se déplacer en toute sérénité" selon la direction. L'aéroport travaille avec la société francilienne A Medical Connect (réalisation des tests) et les Toulousains de Pastel Health (plateforme de réservation sur internet).

Je voyage, je veux me faire tester avant de partir, comment ça marche ?

Les voyageurs doivent prendre rendez-vous sur www.toulouse.aeroport.fr, la plateforme en ligne est opérationnelle dès ce mardi. Un créneau est valable pour un à trois passagers , afin de faciliter l’accès aux familles ou à ceux qui voyagent en groupe. Le test antigénique sera pris en charge par l’Assurance Maladie sur présentation de la carte Vitale. Et trente minutes plus tard, le passager reçoit le résultat du test par e-mail, sms ou directement au comptoir). De cette façon, si besoin et selon les destinations, les voyageurs pourront présenter une attestation de test négatif lors de l’embarquement. En cas de résultat positif, il lui sera demandé de reporter son voyage et de prendre contact avec son médecin.

Les voyageurs étrangers devront acquitter le règlement du test (46 euros) et pourront demander une facture pour la prise en charge dans leur pays d’origine. Avant le départ, vérifiez les conditions d’entrée du pays dans lequel vous comptez vous rendre sur le site France Diplomatie ou auprès de l’ambassade du pays concerné.