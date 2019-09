Un challenge mobilité à Montbéliard : à vélo, on oublie les tracas du boulot

Montbéliard, France

Comme dirait Joe Dassin, "à Paris, à vélo, on dépasser les autos". C'est vrai aussi à Montbéliard, où même si on ne dépasse pas toujours les autos, à vélo, on se porte bien mieux qu'en voiture. C'est pour pousser la cause du deux roues que l'association Vélocité propose à partir de ce lundi matin son 3ème challenge : "au boulot à vélo".

Gilles a acheté un vélo spécialement pour participer à ce challenge.

L'idée est simple comme un porte-bagage. Du 9 au 28 septembre, pendant trois semaines, les entreprises, collectivités et même établissements scolaires ou universitaires de l'agglomération de Montbéliard constituent des équipes de cyclistes qui s'engagent à se rendre "au boulot à vélo".

"Le vélo permet vraiment de décompresser, car on a l'impression de faire autre chose de sa journée. J'ai remarqué que nous étions quelques à venir au travail à vélo. J'ai donc proposé à mes collègues de participer au challenge, explique Nathalie, responsable informatique de la papeterie de Mandeure. "L'idée de ce challenge m'a plu. J'ai donc décidé d'acheter un vélo pour me rendre à la papeterie à vélo", confie Gilles, technicien à la papeterie.

Trois à quatre tonnes de CO2 économisés l'an dernier

Les établissements ayant cumulé le plus de trajets et de kilomètres et ayant eu le plus grand pourcentage de participants seront déclarés, dans différentes catégories, les plus cyclables de l’agglomération. L'équipe qui parcourt le plus grand nombre de kilomètres en trois semaines remporte le challenge.

Une quinzaine d'inscrits déjà la Papeterie de Mandeure Copier

L'an dernier, 26 équipes étaient inscrites. 186 cyclistes qui avaient parcourus quelques 22 000 kilomètres. Ça fait trois à quatre tonnes de CO2 économisés. Cette année, déjà 35 équipes sont inscrites. Romain Meyer, le président de Vélocité Pays de Montbéliard espère au moins doubler la distance de l'an dernier.