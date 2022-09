Un chantier de voierie va provoquer des perturbations pendant plus d'un an dans le centre de Perpignan

La ville de Perpignan lance un énorme chantier de rénovation sur l'axe qui traverse le centre historique d'est en ouest. Pendant plus d'un an, les réseaux enterrés seront renouvelés, les chaussées refaites à neuf et plusieurs rues piétonnisées.