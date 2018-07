Indre-et-Loire, France

Attention, si vous êtes usager du tramway : Des travaux importants au niveau de l'arrêt "Trois Rivières", à Tours-Nord, vont entraîner d'importantes perturbations du 9 au 13 juillet, en journée, mais surtout en soirée. Il s'agit en fait de corriger un problème qui a paralysé le trafic pendant trois jours, en décembre dernier.

Plus aucun tram à partir de 21H du 9 au 13 juillet

Le chantier a débuté le mardi 3 juillet, au niveau du giratoire et de l'arrêt "Trois Rivières" mais c'est entre les 9 et 13 juillet qu'il y aura vraiment d'importantes perturbations sur le trafic tram : à partir de lundi 9 juillet, dans la journée, et durant cinq jours, le tramway ne circulera pas entre les stations Tranchée et Vaucanson. Des bus de substitution relieront les deux stations. En revanche, le trafic sera normal entre les stations Tranchée et Lycée Jean Monnet. Le soir, ce sera pire : après 21H, du 9 au 13 juillet, l'ensemble de la ligne Tramway sera à l'arrêt. Là encore, des bus de remplacement seront mis en place.

Les travaux ont lieu entre le carrefour et l'arrêt Trois Rivières - ©Egis Rail

Une méthode d'intervention rapide, pour éviter d'avoir à attendre le séchage du béton pendant 15 jours

Le chantier vise à éviter que l'eau ne s'infiltre sous la plateforme du tramway, à l'arrêt "Trois rivières", comme en décembre dernier où le trafic a été paralysé durant trois jours. Il est nécessaire de démolir la plateforme en béton, installer un système de drainage, puis remettre une nouvelle plateforme : l'entreprise chargée du chantier posera des dalles préfabriquées, ce qui permettra d'éviter de devoir attendre deux semaines le séchage du béton.