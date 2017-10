Un circuit automobile secret en Vaucluse

Un circuit automobile est en création sur la piste d'une base aérienne désaffectée au pied du Ventoux. Un financement participatif est lancé pour créer quinze virages avec vibreurs. Un pôle mécanique avec circuit terre et tout-terrain est aussi en projet sur les anciens terrains militaires.

Sur une ancienne base aérienne militaire au pied du Ventoux, un circuit automobile a été créé sur 1,7 km au printemps 2017 par la société d'Avignon Drift and Grip. Le lieu est tenu secret à la demande des militaires mais les promoteurs du projet veulent créer un véritable circuit de 2 km. Les pilotes pourront s'initier à tous les styles: drift, conduite sportive au volant de BMW ou Corvette et même cascade automobile dès 2018. Drift and Grip veut proposer des stages de pilotage mais aussi permettre à des écuries ou des clubs automobiles de venir rouler sur cette base secrète.

Signer une charte de confidentialité avant de prendre le volant

Les promoteurs du projet ont lancé un financement participatif: ils ont besoin de 150 000 euros pour agrandir le circuit, créer des courbes supplémentaires et installer des dispositifs de sécurité professionnels. Un circuit sur terre puis un circuit tout-terrain seront ensuite aménagés car Drift and Grip veut créer un véritable pôle mécanique au pied du Ventoux sur cette base aérienne.